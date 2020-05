Künten leistet sich den «Rolls-Royce mit Chauffeur»

Mit Liedern, Blumen und persönlichen Geschenken wurden sie geehrt und verabschiedet, nachdem der Rat alle Vorlagen mit grossem Mehr vor dem Stimmvolk realisieren konnte.

Künten steht mit einer Aufwand- und Ertragsrechnung von knapp 6 Millionen Franken ausgeglichen da. Der Steuerfuss kann, vom Stimmvolk bei wenigen Gegenstimmen abgesegnet, bei 111% bleiben.

21 Gegenstimmen

Werner Fischer, der das Gemeindepräsidium von Enrico Carfora übernehmen wird, setzte mit einer ausführlichen Präsentation des grössten kommenden Projekts in Künten einen weiteren Markstein, dass dieses Vertrauen bleiben darf. Mit 144:21 Stimmen für einen Projektierungskredit über 297 000 Franken fiel das Resultat eindeutig aus: Die Stimmberechtigten sagen Ja zum sanierten und erweiterten Mehrzweckgebäude. Zwei Info-Veranstaltungen zum Thema hatten im Dorf bereits stattgefunden (die AZ berichtete). Gemeindebehörden, Feuerwehr, Vereine und dank dem ersten richtigen Dorfplatz auch die ganze Bevölkerung freuen sich auf mehr Raum und zeitgemässes Arbeiten respektive Ausüben ihrer Hobbys. Darüber hinaus ist das Projekt aus Finanzierungsgründen indirekt mit einem Landverkauf verknüpft.

Mit dem Verkauf der Baulandparzelle 3048, der als vorangegangenes eigenes Traktandum mit nur 6 Gegenstimmen gutgeheissen wurde, deckt der Gemeinderat gut die Hälfte des 5 Millionen Franken teuren Projekts. Geplant ist nach Erstellen der detaillierten Projektunterlagen und des Kostenvoranschlages, den Baukredit in der Herbstgmeind 2010 vors Volk zu bringen. 2012 möchte die Gemeindeverwaltung im neuen Gebäude einziehen.

Einwände von Werner Schüpfer und ein Rückweisungsantrag von Felix Ernst wurden abgelehnt. Man mache, stellte Ernst den bildlichen Vergleich an, aus einem Deux Chevaux einen Rolls-Royce mit Chauffeur und dies sei angesichts der schwierigen Wirtschaftslage ein zu hohes Risiko. Ob denn, angesichts der anbrechenden Zeiten der Gemeindefusionen ein derartiges Verwaltungsgebäude nicht irgendwann einmal obsolet werde, war eine andere Frage.

Und danach ein Risotto

Andere Vorlagen gaben nichts zu diskutieren und gingen glatt durch, wie zum Beispiel der Küntener Anteil am Verpflichtungskredit für die Projektierung der Abwasserreinigungsanlage «Reuss» über 60 065 Franken. Gemeinderat Emil Meier wies auf die kommende Verschuldung in diesem Zusammenhang hin, die 2012 und 2013 am höchsten sein und sich in den folgenden Jahren wieder normalisieren werde.

Gegen 23 Uhr verlagerte sich die Versammlung ins Foyer, wo der Männerchor einen feinen Risotto offerierte. (BY)