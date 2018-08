Tut das Kantonsspital Baden zu wenig, um seine Patientinnen und Patienten vor der Hitze zu schützen? Barbara Zbinden aus Umiken sagt, sie sei schockiert gewesen, wie das KSB auf die hohen Temperaturen reagiert habe. Sie war in den vergangenen Wochen als Angehörige einer Schwerkranken regelmässig zu Besuch im Spital.

«In den Zimmern war teilweise eine unerträgliche Hitze», sagt Zbinden. Sie wolle sonst nichts an der Behandlung im KSB bemängeln. Es gehe ihr allein darum, dass schwerkranke oder sterbende Patienten würdevoll behandelt werden. Barbara Zbinden sagt, sie habe mehrmals nachgefragt, ob man nicht Ventilatoren oder Kühlgeräte in die Zimmer stellen könne.

Sie sei aber immer mit der Begründung abgewiesen worden, das gehe wegen der Hygienevorschriften nicht. Und schliesslich stehe der Neubau des KSB bevor. Das bestehende Bettenhaus stammt aus dem Jahr 1978 und wird bis 2022 durch einen hochmodernen Neubau ersetzt. Spatenstich ist Ende August. Das alte Spital steht an exponierter Lage in Baden-Dättwil.

«Ein Armutszeugnis»

«Der Hinweis auf den Neubau hilft den hitzegeplagten Patienten nichts, die jetzt im KSB sind. Viele Kranke sind in ihrer Situation hilflos und wären froh, um etwas Abkühlung», sagt Zbinden. «Es wird so viel Geld in die Spitzenmedizin investiert. Aber für Kühlgeräte scheint der Kanton kein Geld zu haben.»

Sie habe selbst lange als Pflegedienstleiterin gearbeitet und wisse, wie wichtig es sei, die Patienten rasch und unkompliziert vor Hitze, Kälte oder anderen Einflüssen zu schützen. Auch Ärzte und das Pflegepersonal würde unter der Hitze leiden.

Besonders stossend findet Zbinden, dass selbst mitgebrachte Ventilatoren kein Problem seien. Für diese würden die Hygienevorschriften nicht gelten. Sie habe vor gut zehn Tagen zwei E-Mails an das Beschwerdemanagement des KSB und an die Beschwerdestelle zuhanden des Departements Gesundheit und Soziales geschickt.