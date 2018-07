Normalerweise trainieren die Pontoniere zweimal die Woche. Patrick Schmid, der Fahrchef, wie der Trainer heisst, gibt dabei die Übungen vor. Meistens wird ein Parcours gefahren, so wie im Wettkampf. Nur rund fünf Mal pro Jahr treten die Pontoniere zu einem Wettkampf an. Entweder im «Einzelfahren», wo ein Fahrerpaar zusammen den Parcours absolviert oder im «Sektionsfahren», wo eine ganze Sektion gemeinsam mit mehreren Schiffen teilnimmt. Zudem gehört auch noch das Schwimmen als Disziplin dazu.

Pünktlich treffen die Badener Pontoniere in ihrem Vereinshaus, der alten Badeanstalt Ländli, ein. Die meisten gestandene, kräftige und äusserst erfahrene Mannsbilder. Die braucht es, um das rund zehn Meter lange und 380 Kilo schwere Übersetzboot zu lenken. Darunter aber auch einige noch etwas schmächtige Jungpontoniere, welche den 320 Kilo schweren Weidling pilotieren. Das Originalboot ist breiter und am Ende gerade, dadurch liegt es auch stabiler im Wasser, ist aber deutlich anstrengender und schwieriger zu wenden.

Bei den Pontonieren sind fast alle vertreten: Der jüngste Pontonier ist gerade mal zehn Jahre alt, während das älteste Mitglied mit acht Jahrzehnten ein paar Lenze mehr auf dem Buckel hat. «Mittlerweile sind rund zehn bis 15 Prozent der Pontoniere weiblich», freut sich Präsident Roland Flückiger. «Das hat sich erfreulicherweise etabliert», ergänzt der Präsident. Heute sind rund zehn Jungpontoniere und 20 Aktivmitglieder in Baden dabei. Die Anzahl der Mitglieder hat in den letzten Jahren wieder zugenommen.

Am vergangenen Wochenende fand das traditionelle Fischessen der Pontoniere statt. In der alten Badeanstalt kredenzte der Verein in Biermarinade gebackene Felchenfilets und «Pontonierwein». Zum 125-Jahr-Jubiläum steht zudem bald ein Grossanlass auf dem Programm: Am 1. und 2. September werden die Schweizer Meisterschaften der Jungpontoniere in Baden ausgetragen. Es gibt ein Einzelwettfahren der aktiven Pontoniere auf dem anspruchsvollen Parcours zwischen der Sporthalle Aue und der Holzbrücke. Dazu werden am Samstag 237 Boote starten, und am Sonntag stechen 164 Weidlinge in die Limmat.

Damit wird zum ersten Mal seit 35 Jahren wieder ein Wettfahren in Baden durchgeführt. Nur eine Woche später wird hier das Endfahren des 7ner-Clubs durchgeführt. Dies ist ein Wettfahren, an dem ironischerweise neun Pontoniervereine teilnehmen. Der Programmkalender ist im Jubiläumsjahr also prall gefüllt.