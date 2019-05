In der Kirchgemeinde Turgi und Gebenstorf tobt seit Monaten ein Konflikt, der inzwischen in giftiger Atmosphäre geführt wird. Auf der einen Seite: die Kirchenpflege um Präsident Daniel Ric sowie Pfarrer Adam Serafin. Auf der anderen Seite: Eine Gruppe von gemäss eigenen Angaben rund 50 Pfarreiangehörigen, die sich vor rund einem Jahr «in Opposition zur aktuellen pfarreilichen Situation» zusammengefunden hat.

Hauptvorwurf dieser Initiativgruppe: «Wir wehren uns dagegen, von einem konservativen, hierarchisch handelnden Pater und einer ebensolchen Kirchenpflege in vorkonziliare Zeiten zurückgeworfen zu werden.»

Dass der Konflikt an die Öffentlichkeit gelangt, hat mit der Aussage eines Seelsorgers aus Turgi zu tun. Die Zahl der Gottesdienstbesucher in der eigenen Kirchgemeinde steige, was darauf zurückzuführen sei, dass in der Liturgie am Wochenende strikt auf Eucharistiefeiern gesetzt werde, sagte er. Eucharistiefeiern zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass ihnen in jedem Fall ein Priester vorsteht.

«Man redete an eine Mauer»

In einer Stellungnahme antworten fünf Delegierte der «Initiativgruppe»: «Die Anzahl Gottesdienstbesucher mag vielleicht wirklich zunehmen – aber die strikten, ausschliesslichen Eucharistiefeiern ziehen auswärtige Katholiken an. Und Auswärtige tragen nicht zum Gemeindeleben bei.» Die Gruppe betont: «Natürlich sind Eucharistiefeiern unbestritten der liturgische Höhepunkt, seit dem Konzil jedoch längst nicht mehr die einzig mögliche Gottesdienstform.»

Bevor Pater Adam Serafin das Zepter übernahm, habe in Turgi und Gebenstorf grosse Vielfalt geherrscht: «Wir gestalteten zusammen Gottesdienste für und mit Familien, Wortgottesdienste mit Kommunionsfeiern, frohe Gottesdienste mit Kindern und Jugendlichen und vieles mehr. Und das nicht unter der Woche, sondern selbstverständlich an Wochenenden.» Viele Pfarreiangehörige wünschten sich diese Vielfalt wieder zurück. «Das wurde an einer öffentlichen Versammlung im vergangenen Oktober von einer grossen Mehrheit der Anwesenden auch vehement zum Ausdruck gebracht. Aber das interessierte schon da weder den Pater noch unsere Kirchenpflege, man redete an eine Mauer.»

Der Diakon und gewählte Gemeindeleiter von Turgi-Gebenstorf und Birmenstorf würde diesem Wunsch gern entsprechen und anstelle von Eucharistiefeiern besonders durch Aushilfen andere Formen von Gottesdiensten durchführen, was jedoch von Pater Adam und dem Kirchenpflegepräsidenten nicht zugelassen werde, so die Gruppe. Der Diakon sei an Gottesdiensten am Wochenende darum kaum mehr präsent.

Das strikte und ausschliessliche Beharren auf Eucharistiefeiern an den Wochenenden habe viele negative Auswirkungen und verursache erste Kollateralschäden, schreibt die Initiativgruppe weiter. Erstens finanziell: «Da Pater Adam nur die Hälfte dieser Eucharistiefeiern selber durchführt, werden für die andere Hälfte Aushilfen angestellt. Diese Aushilfen muss die Kirchgemeinde bezahlen.»

Zweitens seien Menschen, weil sie nicht gehört würden, «enttäuscht, frustriert, werden krank, ziehen sich zurück oder treten sogar aus der Kirche aus». Die Austritte erfolgten nicht wegen der Missbrauchsfälle in der globalen Kirche, sondern wegen der Situation vor Ort. «Wir wollen in Gebenstorf und Turgi wieder ein christliches Gemeindeleben, wie wir es seit Jahrzehnten gewohnt waren», lautet die Forderung der Initiativgruppe.

Priester: «Es gab nie ein Verbot»

Pater Adam Serafin sagt: «Ich habe keinem Seelsorger oder einer Gruppe bei uns untersagt, irgendwelche Anlässe durchzuführen, habe dies sogar angeregt.» Es fänden Gebetstreffen und Meditationen statt, die syrisch-orthodoxe Kirche nutze die Kirche regelmässig, letzten Sommer habe die reformierte Kirchgemeinde die Kirche für Anlässe genutzt. Und mit dem reformierten Pfarrer habe es einen Predigttausch gegeben. «Es hat nie ein Verbot von meiner Seite gegeben, das lässt sich schwarz auf weiss belegen. Das Einzige, wogegen ich mich gewehrt habe, ist die Abschaffung der wöchentlichen Messfeier, die der Gruppe ein Dorn im Auge ist.»