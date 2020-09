«Konkurswelle kommt ab Herbst»: Veranstaltungstechniker der Region blicken in eine düstere Zukunft

In knapp einem Monat sind Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen wieder erlaubt. Diese Woche hat der Bundesrat die Kriterien für die Bewilligungen bekannt gegeben. Ist das der Befreiungsschlag für die von der Coronakrise arg gebeutelte Veranstaltungsbranche? Mit den Firmen Megatron aus Mellingen und Spörri aus Vogelsang gibt es in der Region zwei Unternehmen, die in der Veranstaltungstechnik tätig sind. Doch obwohl die 1000er-Grenze aufgehoben wird, bleiben die Aussichten düster.

«Dass die 1000er-Grenze fällt, ist vor allem erfreulich für die Sportvereine», sagt Megatron-Geschäftsführer Matthias Hösli. «Der Sport hat eine Lobby. Aber uns bringt das leider wenig bis gar nichts.» Ins gleiche Horn stösst Mirko Spörri, Inhaber der Spörri Veranstaltungstechnik: «Die Lockerung bedeutet nicht, dass wir jetzt wieder genug Arbeit haben. Ob die Grenze unter oder über 1000 liegt, spielt für uns im Gegensatz zum Sport keine grosse Rolle.»