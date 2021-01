Konflikt in Gebenstorf-Turgi hält an: Pfarrwahl darf nicht durchgeführt werden

Die Kirchgemeinde Gebenstorf-Turgi wollte am 24. Januar an der Urne einen neuen Pfarrer wählen. Und verschickte dafür Anfang Januar den Kirchen-Mitgliedern die dazugehörigen Unterlagen – ohne überhaupt einen möglichen Anwärter vorzuschlagen. In einem Brief an die Kirchenpflege, welcher der AZ vorliegt, fordert die Römisch-katholische Landeskirche Aargau, diese Wahl von der Traktandenliste abzusetzen. Sie sei nicht rechtens: «Die Ansetzung einer Pfarrwahl ohne vorgängige Absprache mit den zuständigen bischöflichen Instanzen und ohne über zumindest einen Kandidaten zu verfügen, der über das notwendige Wählbarkeitszeugnis verfügt, stellt eine eklatante Verletzung der kirchlichen Zuständigkeitsordnung dar», schreibt die Landeskirche. «Die Personalplanung bei Pfarrstellen liegt einzig und alleine im Bistum», sagt Landeskirchen-Präsident Luc Humbel auf Anfrage. «Es dürfen nur Leute vorgeschlagen werden, die eine Missio canonica ausgestellt erhielten.» Also den bistümlichen Segen erhalten haben.

Der Aufforderung zum Rücktritt nicht nachgekommen

Zur Erinnerung: Der bisher in den Pfarreien Gebenstorf und Turgi wirkende Pater Adam Serafin verfügt seit Anfang Jahr über keine bischöfliche Beauftragung mehr. Mit der letztjährigen Kündigung des bisherigen Gemeindeleiters Peter Daniels hätte Pater Adam zurücktreten sollen. Einer Aufforderung zum Rücktritt von Bischof Felix Gmür war Adam aber nicht nachgekommen, er blieb in der Kirchgemeinde. Seit Oktober sei die Leitungsfunktion auf Weisung des Bischofs hin auf den Bischofsvikar übergegangen, bis die Stellen neu besetzt werden können, so Humbel. Pater Adam hat gegen die Kündigung, welche die Landeskirche vorgenommen hat, ein Rechtsmittel ergriffen.