Chaote Song (Guggerzytli Melodie)

Will mir in Bade Fasnacht händ simm mir alli doo....

Und das ihr öppis ghöre wänd, das chann ich guet verstoh...

Ich hätti gern - Ihr sicher au en gueti Atmosphäääre

Doch d‘Versli die müend Ihr verstooh ich tüend sie nid erkläääre....

Baden

De Geri, dä hett’s voll kapiert,

d’Wähler, händ ihn massakriert.

denn dä armi Chaib, es isch eso,

stoht wieder, ohni Hose do.

Ich wett die Anti Geri Stimmig ächli schlichte

Drum tuen ich jetzt vo sine guete Tate brichte

das wärs scho gsi

-

Z’Bade, sind nünzig Prozent frei,

und wie d’Kohler, in keinere Partei.

Doch 90 Prozent, wäred au schaurig froh,

Sie wär, erscht gar nöd ane cho.

-

Jede cha sis Glück, jetzt finde,

und sich mit jedem, für immer binde.

Für Bade isch aber, s’Unglück do,

mir händ, d’Kohler übercho.

Aargau

Dä Kanton mues spare, das isch hart

em Dieth wachst scho bald en Bart

notürli loht mich da au nöd chalt.

ich spared bi den pointe. Halt. (nei, isch fertig, mued nöd warte)

-

Die einzige wo wüssed wie spare zieht,

Sind d’Lehrer so meint de Dieth

ganz eifach isches doch uf en art

e stund lang nünt säge, und scho händs gspart

-

Bim FC Aarau / ischsne glii scho wieder wohl.

Die tüend drum jetz / e Chlosterfrau is Gool

und sind jetz sicher, / dass es besser goht,

will die ganz sicher keine ine loht!

-

National

D‘ SRG isch sich ganz intensiv am wehre

Wie chömmer d’Schwiizer zur Billag bekehre

Ich finde die Abstimmig no Cool

Ich bin jo weder Walliser no Schwuul

-

Immer älter werde, das isch’s doofe,

isch für d’AHV, än Katastrophe.

Bald werdet’s no, insgeheim,

es bizzeli schwanger, im Altersheim.

-

By de Schwizer Luftwaffe, isch neu Mode,

d’Tiger sind immer meh, am Bode. (auf englisch tiger gesagt)

Eigentlich verstoht sich das, per se,

wer hett scho en Tieger, fliege gseh? (auf deutsch Tieger gesagt)

-

Dä Guy Parmelin frogt en Schwed um root

wies denn eigentlich jetzt mit em Gripen goht

dä meint ziemlich troche s'zämeschrube täg scho glinge

d'ikea müest nur no die letschte Niete und Schruube bringe

International

Worum reimt sich Grösswahn,

so perfekt, mit Erdogan?

Und worum, passt denn Trump,

ganz iiwandfrei, zu Lump?

-

De Putin hett mit e paar Fründe

Silvester gfired in Graubünde

De Trump wär au gern cho für es paar Stundee

Doch er hett uf Twittere d’Schwiz nid gfunde

-

Ihr händ mich jetzt lang gnueg ghört schnöre.

Ich weiss: jetz ischs Zit zum höre.

Ich han jetz durscht und und bruche au en Schlot.

Drum säged ich jetzt „ciao“. Eue Chaot.