«Agnes küsst da Vinci»: Der Name der Festbeiz des Kantonsspitals Baden offenbart nicht etwa, dass das Universalgenie Leonardo da Vinci eine bisher unbekannte Geliebte hatte. Vielmehr spielt der Name getreu dem Badenfahrt-Motto «Versus» auf den Gegensatz von Königin Agnes von Ungarn und da Vinci an: Herz und Emotion versus Geist und Vernunft. Rund 300 Mitarbeitende des KSB sowie des Regionalen Pflegezentrums Baden umsorgen die Besucher während des zehntägigen Volksfests in der Festbeiz «Agnes küsst da Vinci».

Der zweistöckige Bau mit Restaurant, Bar und Take-away wird auf dem Kirchplatz im Festgebiet «Alt» stehen. «Mit unseren beiden Namensgebern greifen wir auch den Gegensatz von alt und neu auf», sagt OK-Leiter André Leimgruber, der die Abteilung Hotellerie im KSB leitet.

Die historischen Figuren sind Namenspaten für zwei Projekte der Zukunft: Das neue Spitalgebäude, das beim KSB bis 2022 gebaut wird, trägt den Projekttitel «Agnes» wie die Stifterin des Badener Urspitals, Königin Agnes, die 1349 der Stadt das Agnesienspital schenkte. Da Vinci schuf mit seiner Forschung und Arbeit über die menschliche Anatomie nicht nur die Grundlage für den ersten Roboter, sondern «da Vinci» heisst auch die neuste Errungenschaft des KSB: ein am Computer gesteuerter Operationsroboter. «Er steht quasi für die medizinische Zukunft», sagt Leimgruber.

Skalpell gegen DJ-Pult

In der Festbeiz des KSB tauschen Ärzte, Chirurgen und Pfleger nicht nur Stethoskop und Spritze gegen Servicetablet und Zapfhahn, sondern auch gegen ein DJ-Pult und Mikrofon. In der «Da Vinci Bar» im Obergeschoss wird es jeden Abend musikalische Unterhaltung geben unter anderem von Doktor DJ, der eigentlich Fabian Deichsel heisst und Chirurg im KSB ist.