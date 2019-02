Kein kommunaler Schutz für die Kirchen: An der ausserordentlichen Gemeindeversammlung entschied das Turgemer Stimmvolk zwar für die neue Bau- und Nutzungsordnung (BNO), der geplante Denkmalschutz für die reformierte und die katholische Kirche wurde aber von der Bevölkerung verworfen. Nach einer langen und angeregten Diskussion wurde ein entsprechender Teilrückweisungsantrag mit 125 zu 45 Stimmen deutlich gutgeheissen bei der reformierten Kirche und mit 121 zu 47 bei der katholischen. Damit werden beide Kirchen nicht in das Inventar von Gebäuden mit Substanzschutz aufgenommen.

Achtgeschossigkeit beim Bahnhof Süd wird überarbeitet

Die neue BNO an sich wurde mit 162 Ja zu 5 Nein angenommen. Dabei wurden mehrere Details von der Bevölkerung an der Gmeind eingebracht und diskutiert. Insbesondere bei der geplanten Zulässigkeit von bis zu achtgeschossigen Bauten beim Areal Bahnhof Süd muss der Gemeinderat nochmals über die Bücher: Mit 86 zu 82 Stimmen wurde ein entsprechender Antrag knapp angenommen. 180 Stimmberechtigte waren an der Gmeind anwesend, die sich über dreieinhalb Stunden zog.