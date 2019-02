Am 21. Februar wird an einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung über die neue Bau- und Nutzungsordnung abgestimmt und dabei auch über die Frage, ob die beiden Turgemer Kirchen unter kommunalen Schutz gestellt werden sollen. Wenig begeistert von diesem Vorschlag des Gemeinderates sind die Präsidenten der Kirchenpflegen. Kritische Töne sind nun überraschenderweise auch von Robert Landis zu hören, dem Präsidenten der bürgerlichen Vereinigung Turgi (BVT). Überraschenderweise darum, weil alle fünf Mitglieder des Gemeinderates der BVT angehören. Landis sagt: «Ich kann die Unterschutzstellung des Kirchenbaus der Reformierten Kirche in Turgi nicht verstehen.»

«Meine persönliche Meinung»

Polemisch formuliert könnte man nun behaupten, der Präsident der bürgerlichen Vereinigung falle den Gemeinderäten der eigenen Partei in den Rücken. Doch Landis betont, er wolle, dass die Sache rational und nicht emotional behandelt werde. Und er erklärt: «Es handelt sich um meine persönliche Meinung und nicht um die Haltung der BVT. Es ist nicht meine Absicht, den Verfechtern der Unterschutzstellung oder dem Gemeinderat an den Karren zu fahren.»