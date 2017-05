Dieses Wochenende findet die Eröffnungsfeier des neuen Islam-Zentrums in Gebenstorf statt. Nicht teilnehmen am Tag der offenen Tür (Samstag, 14 bis 17 Uhr) wird der Gemeinderat, unter anderem mit der Begründung, man stehe der Moschee nach wie vor skeptisch gegenüber (Schweiz am Wochenende vom 6. Mai). Die Behörde hatte sich vergeblich bis vor Verwaltungsgericht gegen die Moschee zu wehren versucht und dabei eine Rüge des Regierungsrats einstecken müssen: Der Gemeinderat habe das Baugesuch «nicht ohne Anschein eines diskriminierenden Verhaltens» behandelt.

Offen gegenüber den Muslimen zeigen sich hingegen die Katholiken: Daniel Ric, Präsident der Katholischen Kirchgemeinde Gebenstorf-Turgi, wird an der Eröffnungsfeier teilnehmen, er hat eine kurze Grussbotschaft vorbereitet. «Als Dialogpartner steht die katholische Kirche der islamisch-albanischen Gemeinschaft immer zur Verfügung. Ich bin der Meinung, dass jede religiöse Gemeinschaft, sei diese christlich, muslimisch oder jüdisch, dazu beiträgt, den überbordenden Individualismus zu überwinden und die Gemeinschaft zu stärken.» Immer mehr Menschen seien überfordert von den Anforderungen, die das moderne Wirtschafts- und Gesellschaftsleben an sie stelle. Die Gemeinschaft im Glauben könne und solle dazu beitragen, dem Einzelnen einen Halt zu bieten, sagt Ric.

Ein paar Worte an die Anwesenden wird auch Michael Lepke richten, Gemeindeleiter der katholischen Pfarrei Liebfrauen im Obersiggenthaler Ortsteil Nussbaumen. Die vergangenen 20 Jahre hatte die islamisch-albanische Gemeinschaft ihren Sitz in Obersiggenthal. Michael Lepke: «Es ist in den vergangenen Jahren eine Art Freundschaft entstanden, wir sind mit der muslimischen Gemeinde verbunden. Wir haben ihr manchmal unsere Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Nun sind wir glücklich, dass die Muslime einen würdigen neuen Platz für ihr Vereinslokal gefunden haben.» Die Verbundenheit rühre auch daher, dass Christentum, Judentum und Islam sich alle auf Abraham als Stammvater berufen.

Hilde Seibert, Leiterin der interreligiösen Arbeitsgruppe Gebenstorf: «Die Mitglieder der islamisch-albanischen Gemeinschaft müssen nach 20 Jahren in Obersiggenthal nicht immer wieder neu beweisen, dass sie zu den ‹guten Muslimen› gehören.» Mit der Einladung der Gebenstorfer Bevölkerung zur Einweihung der Moschee hätten die Muslime das Zeichen gesetzt, dass auch ihnen ein Miteinander wichtig sei.

Es sei sehr schade, dass der Gemeinderat nicht am Tag der offenen Türe teilnehme, sagt Halit Duran, Präsident des Verbandes Aargauer Muslime. «Das wäre eine gute Gelegenheit gewesen für Muslime und Gemeinderat, sich gegenseitig kennenzulernen.» Er freue sich sehr, dass die Moschee habe gebaut werden können. «Nun hoffe ich auf ein gutes Zusammenleben der Menschen verschiedener Religionen in Gebenstorf.»