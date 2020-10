Keine neuen Tische und Stühle am Schlossbergplatz - Betonwüste beim LWB wird grün

Der Badener Einwohnerrat sah an seiner Sitzung vom Dienstag wenig Grund, um das Budget 2021 zu kritisieren. An zwei Budgetkrediten aber entzündete sich eine lebhafte Diskussion. Zuerst war dies beim Kredit "Mobiliar Schlossbergplatz" in Höhe von 200'000 Franken der Fall. Nach Abschluss der Bauarbeiten für die Liegenschaft an der Bahnhofstrasse 6 wird die Baustelleninstallation auf dem Schlossbergplatz gegen Ende 2020 entfernt. In der Vorlage sprach der Stadtrat von "einem zentralen Begegnungsort inmitten der Stadt", der "durch eine einheitlich gestaltete und regulierte Möbilierung aufgewertet" werden soll.

Kritik gab es insofern, als unklar blieb, ob und in welcher Höhe sich die umliegenden Restaurationsbetriebe beteiligen würden. "Es kann nicht sein, dass die öffentliche Hand Restaurationsbetrieben Möbel subventioniert", sagte Adrian Humbel (FDP). Die Liberalen unterstützten einen Streichungsantrag des Team Baden.

Stadtrat Philippe Ramseier (FDP) sah die Aufwertung des öffentlichen Platzes auch als Verpflichtung nach dem Gewinn des Wakkerpreises. "Wir finanzieren den Mietern nicht Sitzgelegenheiten. Diese dienen auch der Allgemeinheit", sagte er. Zudem ging es nicht nur um Tische und Stühle, sondern auch um bauliche Massnahmen. Möglich sei etwa die Pflanzung eines Baumes. Und vor allem: "Die Mieter haben sich offen gezeigt für eine Übernahme einer Nutzungsgebühr." Die Aufwertung des Schlossbergplatzes unterstütze auch das Ziel, das Einkaufen in Baden attraktiver zu machen.

Adrian Humbel konterte, erst müsse verhandelt werden. Es gehe auch darum, eine Signalwirkung an andere Mieter in der Innenstadt zu verhindern. Eine grosse Mehrheit sah dies offensichtlich ähnlich: Der Einwohnerrat stimmte der Streichung zu.

Vertikalbegrünung beim LWB