Während sein Arbeitsalltag vom Thema Trauer geprägt ist, gestaltet Sandro Güntert seine Freizeit fröhlich und heiter. «Seit 2016 bin ich Mitglied bei der Guggizunft zu Olten, zuvor war ich für fünf Jahre bei einer Guggenmusik in Schaffhausen dabei.» Zu seinen Lieblingsbeschäftigungen zählen auch Spaziergänge mit seiner Hündin Bridget. «Da ist es auch schon vorgekommen, dass mich ehemalige Kunden auf der Strasse ansprachen und sich bei mir bedankten oder erzählten, wie es ihnen heute geht.» Dass sein berufliches Glück im Bestattersein liegt, wurde Güntert erst in seinen 20ern bewusst. Aufgewachsen in Neuhausen am Rheinfall, machte er eine Lehre zum Polymechaniker. «Ich merkte, dass mich dieser Beruf nicht glücklich machen würde. Bei der Arbeit mit Metall fehlte mir etwas Lebendiges.»

Nach Abschluss der Lehre arbeitete er noch ein halbes Jahr auf dem Beruf, bis sein Leben im Alter von 20 Jahren eine bedeutende Wendung nahm: Infolge eines Autounfalls war er zwei Jahre lang arbeitsunfähig. Diese Zeit nutzte er, um die beruflichen Pläne zu überdenken. Sein Vater hatte da ebenfalls seine Hände im Spiel: «Eines Tages zeigte er mir eine Jobanzeige für eine Stelle als Bestatter», erinnert sich Sandro Güntert. «Der Vorschlag verdutzte mich schon für einen Moment.» Doch in seiner Familie sei das Thema Tod nie ein Tabuthema gewesen. «Mein Grossvater arbeitete als Friedhofsgärtner und ich besuchte meine Mutter oftmals bei ihrer Arbeit im Altersheim.»

Arbeit im Ausland

Also beschloss er, sich auf die Sache einzulassen und bewarb sich beim Bestattungsamt der Stadt Zürich. Dort führte man Sandro Güntert während dreier Jahre an das Bestattersein heran, sodass er im Jahr 2010 den Fachausweis erhielt. Doch damit nicht genug: Beim Verband deutscher Einbalsamierer (VDT) liess sich Güntert danach zum Thanatopraktiker ausbilden. Bei der Prüfung schloss er so gut ab, dass er 2016 nicht nur ein europaweit, sondern ein weltweit anerkanntes Diplom erhielt und als erster Schweizer Bestatter in den Europäischen Verband (EAE) aufgenommen wurde. «Deshalb arbeite ich pro Jahr je mindestens zwei Wochen bei Instituten in England und Deutschland.»

Was Sandro Güntert am Beruf schätzt, sind zum einen die Begegnungen: «Ich führe viele schöne Gespräche mit den Angehörigen und merke, dass meine Arbeit ihnen viel zurückgeben kann.» Zum anderen bedeutet es ihm viel, dass er den Trauernden ermöglichen kann, so vom Verstorbenen Abschied nehmen zu können, wie sie es möchten. Mühe habe er mit der Endgültigkeit des Todes: «Dass die Menschen vor mir auf dem Tisch nie mehr aufwachen werden, auch wenn es scheint, als schliefen sie, ist manchmal schwer zu begreifen.» Der Beruf habe ihm das Bewusstsein gegeben, dass der Mensch vergänglich ist. «Man weiss nie, wie lange man noch lebt. Die Leute sollten den Moment darum mehr geniessen.»