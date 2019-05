Der Kappelerhof zählt zu den Badener Quartieren, deren Geschichte akribisch aufgezeichnet worden ist. Zum 100-Jahr-Jubiläum des Quartiervereins erschien 2010 eine Festschrift, die das Leben im «Kappi» sehr schön beschreibt. Aufschlussreich ist auch das Buch «Badener Kräbeli – Die Geschichte der Biscuitsfabrik A. Schnebli & Söhne». Die Fabrik hat das Quartier über Jahrzehnte geprägt. Erst durch sie gab es ab 1905 einen gewaltigen Wachstumsschub.

Das seit Jahrhunderten landwirtschaftlich geprägte Gebiet des heutigen Kappelerhofs bestand lange aus fünf Bauernhöfen. Der Weiler hiess Oberwil, im Gegensatz zum unteren Wil bei Turgi. Ein Meilenstein war die Errichtung der Wallfahrtskapelle Mariawil beim eigentlichen Kappelerhof, im Auftrag des Hans Kappeler, «sässhafft uff dem Hoff Oberwÿl», wie es damals hiess. Der Name des Quartiers kommt notabene nicht von der Kapelle, sondern von der Familie Kappeler. Die erste Kapelle wurde 1603 von Johann Georg von Hallwyl, dem Bischof von Konstanz, geweiht. 1662 wurde sie durch den heutigen barocken Bau ersetzt. Bei einer Renovation um 1765 wurden die Kosten so massiv überschritten, dass die Kapelle in die Abhängigkeit der Stadtpfarrkirche geriet.

