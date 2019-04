Kurz vor 12 Uhr stellte die Schulleitung der Kantonsschule Wettingen am Dienstag eine Meldung ins Intranet, die es in sich hat. Darin hiess es, Lehrer Roland A. (richtiger Name der Redaktion bekannt) sei ab sofort vom Unterricht freigestellt worden. «Der Schulleitung liegen Belege für wiederholte unangemessen Kommunikation vor, die mit der Professionalität im Lehrberuf unvereinbar ist», heisst es kryptisch. Und: «Im laufenden Verfahren werden wir zum Schutz aller beteiligten und betroffenen Personen dazu keine weiteren Auskünfte erteilen.» Die Mitteilung endet mit diesen ebenfalls nebulösen Zeilen: «Die Mitglieder der Schulleitung stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung, falls Sie von Grenzüberschreitungen im Bereich der persönlichen Integrität betroffen sind.»

Doch was ist unter «unangemessener Kommunikation» zu verstehen? Diese Zeitung weiss aus mehreren Quellen, dass der Lehrer in der Vergangenheit Schülerinnen gegenüber immer wieder anzügliche Sprüche gemacht haben soll. Dem Vernehmen nach sei es zur Freistellung gekommen, weil der Lehrer gesehen wurde, als er im öffentlichen Raum mit einer Schülerin intim war. Kanti-Rektor Paul Zübli sagt dazu: «Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes – nicht nur des Lehrers, sondern auch der Betroffenen – kann ich nicht auf die genaueren Gründe eingehen.» Auf die Frage, ob der Begriff «unangemessene Kommunikation» körperliche Grenzüberschreitungen beinhalte, sagt Zübli: «Auch da kann ich nicht im Detail darauf eingehen.»