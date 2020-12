Kanti-Schüler drehen Film zu Depressionen: «Es ist nicht nur ein Traurigsein»

Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung, innere Leere: Eine Depression fühlt sich für viele Betroffene an wie ein grosses schwarzes Loch. Doch das Leiden hat viele Gesichter. Auf diese verschiedenen Aspekte der Krankheit wollen Dominik Müller und Julian Chariatte aufmerksam machen. Im Rahmen ihrer Maturarbeit haben die beiden Kantonsschüler einen Kurzfilm zum Thema Depression gedreht mit dem Ziel, das Bewusstsein und die Wahrnehmung einer Depression in Form eines Kurzfilms zu visualisieren.

Depression ist allgegenwärtig. «Es ist nicht nur auf Social Media ein grosses Thema, sondern auch in der Schule», sagt Müller. Die beiden Kantonsschüler haben sich gefragt, ob ihre Mitschülerinnen und Mitschüler überhaupt ein Bewusstsein für die Krankheit haben. Kurzer Hand führten sie eine Umfrage im Freundeskreis durch mit der Frage: Was ist Depression? Die Antworten waren ernüchternd. Viele meinten, man sei eben ab und an mal traurig. «Es wurde allgemein mehr als Gemütsstimmung wie als Krankheit beschrieben», sagt Julian Chariatte.

Depression gilt oft noch als Tabuthema

Die beiden mussten feststellen, dass viele eine falsche Vorstellung von der Krankheit haben. «Es hat uns schockiert», sagt Dominik Müller. Nach dieser Umfrage war für die beiden klar, dass sie informieren möchten. «Wir waren der Meinung, dass es für die Betroffenen wichtig ist, den Leuten zu zeigen, wie tiefgehend die Krankheit nicht nur für sie, sondern auch für ihr Umfeld ist», sagt Müller.