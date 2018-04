Die Badener Gewerbe- und Detaillisten-Vereinigung «City Com» fordert mehr Freiheiten für Ladenbesitzer bei den Öffnungszeiten. In Zukunft sollen Geschäfte in der Innenstadt auch am Sonntag von 11 bis 17 Uhr offen haben dürfen (Lesen Sie hier).

Florian Vock (SP), Grossrat und Präsident des Aargauischen Gewerkschaftsbundes, kann diesem Vorschlag nichts Positives abgewinnen.

Er kritisiert: «Die Arbeitsbedingungen im Detailhandel sind jetzt schon prekär: Tiefe Löhne, lange Arbeitstage und Wochenendeinsätze am Samstag, im Dezember auch am Sonntag, sind die harte Realität.» Der Sonntag sei noch der letzte Tag, den Angestellte fix für ihre Freunde und Familien einplanen könnten.