■ OVS am Löwenplatz

Von den 14 Aargauer OVS-Geschäften wird nur der Laden in Spreitenbach weitergeführt. Was am Badener Löwenplatz passiert, ist noch offen. Die Hausbesitzerin Swiss Prime Site, der auch der Prime Tower in Zürich und der Basler Messeturm gehören, führt Gespräche mit Interessenten. Details könne man noch keine bekannt geben, sagt Kommunikationschef Mladen Tomic.

■ Bistro und Bar im Reformhaus

Unternehmer Markus Schön hat in den letzten Jahren das ehemalige Reformhaus am Löwenplatz aufwendig saniert. Wegen Denkmalschutzfragen kam es immer wieder zu Verzögerungen. Nun ist das Haus fast fertig umgebaut. Ende Juli sollen das Bistro «Delicia», ein kleines Restaurant und eine neue Bar namens «Walter» probeweise öffnen – sofern die Bauabnahme mit der Stadt gut läuft. Im August soll die offizielle Eröffnung gefeiert werden.

■ Kovats an der Weiten Gasse

Bis vor kurzem gab es «Kovats Optik» an der Badstrasse und «Kovats zum scharfen Aug» an der Rathausgasse. Wegen der Neubaupläne an der Badstrasse entschieden sich die Cousins Manuel und Gabor Kovats, ihre Geschäfte zu fusionieren, die einst zusammengehörten: Karoly Kovats gründete das Optikergeschäft 1870 in Siebenbürgen, sein Enkel Harry Kovats kam 1940 nach Baden. Am Mittwoch hatte die fünfte Kovats-Generation das neue Fachgeschäft für Optik, Optometrie und Fotografie auf drei Etagen an der Weiten Gasse 32 erstmals geöffnet. Heute Samstag steigt hier die offizielle Eröffnungsfeier.

■ Brunner’s Bodywear

Bei «Brunner’s Bodywear AG» an der Weiten Gasse 22 läuft der Räumungsverkauf bis Ende August. Beinahe 20 Jahre lang hat hier die Familie Brunner Unterwäsche und Pyjamas verkauft. Geschäftsinhaber Walter Brunner erklärt: «Wir haben uns entschieden, das Geschäft nicht mehr weiter zu führen.» Der Mietzins sei zu hoch und das Umfeld stimme nicht mehr in Baden. «Es schmerzt schon ein wenig, nach so langer Zeit das erste Geschäft aufzugeben.» Die Läden in Brugg und in Bülach wird Familie Brunner weiterbetreiben. Aller Voraussicht nach wird es im Lokal an der Weiten Gasse wieder ein Wäschegeschäft geben.

■ Neues Café an der Rathausgasse

Die Rathausgasse wird mehr und mehr zur kleinen Gastromeile: Hier gibt es schon die «Unvermeidbar», das «Cittadella», die Pascha Bar, das Bistro «Be Blessed» und den «Roten Turm». Im Haus zur Linde, wo die Coiffeurfamilie Wörndli jahrzehntelang Haare schnitt, kommt ab Ende August ein Café mit Glace und Kuchenspezialitäten dazu, wie Besitzer Ngo Long sagt. Ursprünglich war ein Vegi-Take-away geplant, nun soll es ein gemütliches Lokal für Familien geben.