Wenn die Chlausgesellschaft Neuenhof zum närrischen Treiben in der Alten Turnhalle an der Zürcherstrasse einlädt, ist die Resonanz darauf immer gross. Dieses Jahr war die Turnhalle eher in düsteres Licht getaucht. Piraten- und Schiffsmotive an den Wänden sollten die Parole vorgeben: Alle Mann an Bord des Narrenschiffs, alles klar zum Entern.

Doch unter die «Besatzung» hatten sich nicht nur Freibeuter gemischt. Prinzessinnen, Action-Figuren, Cowboys und Polizisten machten ebenso ausgelassen mit. Hauptattraktion war die Bühne, wo davor alle schon Spass genug damit hatten, das ausgestreute Konfetti immer wieder von neuem in die Luft zu werfen oder über den Köpfen ihren Gspänli hinabregnen zu

lassen.

Konfetti werfen, Kostüme vorführen und — sofern Cowboy — «Käpsli»-Pistolen abschiessen, so machten sich die Kinder warm. Warm machten sich draussen die «Mu-Mä-Fäger» aus Künten, die wenig später die Halle mit ihrem Guggen-Sound zum Beben brachten. Und der Aufforderung von Hardy Wiederkehr, Präsident der Chlausgesellschaft Neuenhof, sich an der Polonaise zu beteiligen, folgten auch viele grosse und kleine Narren. Einem bunten Wurm gleich zogen die Cowboys, Indianer, Prinzessinnen, Piraten und Hexen durch die Halle. So ging die Zeit schneller vorbei, bis dann die Stunde kam, die alle mit Spannung erwartet hatten, die Prämierung der besten Masken.