Auch im Bezirk Zurzach wurden im letzten Herbst Kontrollen gemacht – 40 Prozent der Betriebe schenkten Alkohol an Jugendliche aus. In der Region Baden sei das Ergebnis nun besonders schlecht ausgefallen, sagt Studer. «Im Durchschnitt halten sich bei unseren Tests 34 Prozent der Betriebe nicht an die Bestimmungen, in Baden mehr als die Hälfte.» Mögliche Erklärung: «In Gemeinden und Städten, in denen wir regelmässig Testkäufe durchführen, halten sich die Betriebe eher an die Regeln. Und in Baden könnten sicher noch häufiger Testkäufe gemacht werden», sagt Studer. Bei den 73 in und um Baden kontrollierten Betrieben handelte es sich fast ausschliesslich um Gastrobetriebe.

Bruno Lustenberger, Präsident des Gastgewerbe-Verbandes Gastro Aargau: «Die Zahlen sind bedenklich. Ich kann nur alle Betriebe dazu auffordern, das Alter streng zu kontrollieren.» Dass Beizer künftig direkt und schnell gebüsst werden können, befürwortet er: «So sind die Folgen für die fehlbare Person unmittelbar spürbar.»

Wer Bier, Wein oder vergorene alkoholische Getränke an Jugendliche unter 16 verkauft, macht sich in der Schweiz strafbar. Spirituosen und Alcopops dürfen nicht an Jugendliche unter 18 Jahren verkauft werden.