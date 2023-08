Badenfahrt Das war die erste Nacht der Badenfahrt – für die meisten war die Party um 2 Uhr vorbei Die erste Partynacht der Badenfahrt hatte es in sich. Tausende von Menschen waren im Festgebiet unterwegs. In den ersten Stunden war es teilweise fast schon gefährlich eng, doch spät nachts lichtete sich die Menschenmenge. Ein Festgebiet wirkte bereits vor dem eigentlichen Ende um 4 Uhr erstaunlich aufgeräumt.

Tausende von Menschen fanden am Freitag den Weg an die Badenfahrt. Sehr viele davon machten sich zur Limmatpromenade auf. Wer deshalb oben beim Bahnhofplatz in den Lift steigen wollte, um nach unten zu fahren, musste sich gedulden. Wer unten ausstieg, wünschte sich dann aber doch wieder, lieber oben geblieben zu sein.

Gedränge am Lift, er wurde von der Polizei zeitweise geschlossen. Bild: Alex Spichale

Menschenmassen trafen von Ennetbaden beziehungsweise von der Limmatbrücke her – Heimat der Blues Bühne – auf Menschenmassen von rechts und links: An ein Durchkommen war kaum zu denken. Die Luft war nur zwei Stunden nach dem offiziellen Auftakt der Jubiläumsausgabe der Badenfahrt hier unten merklich dünn. Es verwunderte nicht, dass etwas später Lift und Zugang ins Gebiet für weitere Festbesucher für längere Zeit verunmöglicht wurde.

Gefühlt waren die rund eine Million erwarteten Besucher alle am Freitag ans Fest gekommen. Kurz nach zwei Uhr nachts dann ein völlig anderes Bild: Die beengenden Menschenmassen hatten sich aufgelöst, in manchen Teilen schien die Party bereits vorbei, obwohl der offizielle Schluss um 4 Uhr angesetzt war.

Die Polizei auf dem Bahnhofplatz auf Patrouille kurz nach dem Ende der ersten Nacht. Bild: Claudia Laube

Der Limmat entlang wirkte alles bereits um 2.30 Uhr äusserst aufgeräumt: Der Weg sauber, erste Beizen geschlossen, und brav aufgereihte Abfallsäcke angelehnt an Abfalleimer.

Die Abfallsäcke standen nach Festschluss zur Abholung bereit. Bild: Claudia Laube

Der erste Abend noch nicht fertig und schon geputzt und aufgeräumt!

Mit einem Wermutstropfen: Trotz zahlreicher sauberer (und zu dieser Zeit auch ganz ohne Anstehen zugängliche) WCs an der Limmatpromenade, gab es zahlreiche Männer, die ihre Blase irgendwo am Wegesrand entleerten.

Manche Menschen suchten aber noch nach weiterer Unterhaltung, nach lauter Musik und Möglichkeiten zum Tanz. Dazu bot sich die «Zuflucht bei Kiste Baden» gleich vis-à-vis des Fortyseven an. Doch auch da: Die Stimmung wirkte abgekühlt. Obwohl die Temperatur immer noch bei angenehmen 21 Grad lag.

Die meisten liessen sich dann einfach vom lauten Beat locken, der gleich dahinter der Zuflucht die Show stahl: Die Bühne «Mätteli 48» mit Dani Posada am Plattenteller. Hier tanzten zahlreiche Menschen bis 4 Uhr morgens weiter.

Der Abräumer: Party beim «Mätteli 48» mit DJ Dani Posada. Bild: Claudia Laube

Die grossen Abfallberge gabs nach dem Ende des ersten Abends aber nicht unten im Mättelipark zu bewundern, sondern beim Weg durch die Innenstadt. Einige Menschen wollten sich nicht die Öffnungszeiten vorschreiben lassen: Da und dort, zwischen herumliegenden Abfallsäcken und sonstigen Abfällen, erklang noch Musik aus den eigenen Boxen und die Party ging weiter.