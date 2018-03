Die Jahresrechnung 2017 der Stadt Baden schliesst mit 5,8 Millionen Franken im Plus. Im Vorjahr hatte die Stadt noch ein Defizit von 5,1 Millionen Franken eingefahren. Dass sich Stadtammann Markus Schneider (CVP) mit dem Ergebnis zufrieden zeigte, das auch noch sein Vorgänger Geri Müller mitverantwortete, lag insbesondere am operativen Ergebnis, das der Stadtrat neu als entscheidende Messgrösse zur Beurteilung der Finanzjahre definiert hat. Diese Zahl schloss mit einem Plus von 778981 Franken, budgetiert war ebenfalls ein leichtes Plus.

Das Ergebnis kam erstens dank den Steuereinnahmen zustande, die im Vergleich zum Vorjahr um 3,3 Millionen Franken angestiegen sind und die 80-Millionen-Franken-Grenze wieder überstiegen haben. Die Erwartungsrechnungen lagen noch im Herbst tiefer, kurz vor Jahresabschluss wurden die Aktiensteuern vom kantonalen Steueramt nach oben korrigiert.

Zweitens greife das Sparprogramm "Optima", erklärte Markus Schneider. Dies zeigt sich unter anderem im betrieblichen Aufwand, der gegenüber dem Vorjahr um fast 3 Millionen Franken gesunken ist.

Im vergangenen Jahr tätigte Baden Investitionen in Höhe von 44,3 Millionen Franken. Davon konnte die Stadt mehr als die Hälfte aus eigener Kasse bezahlen. Auch dieser Wert hat sich zum Vorjahr verbessert (26 Prozent). Als Folge davon ist die Verschuldung Badens weniger stark als budgetiert angestiegen. Die Nettoschuld pro Einwohner beträgt 740 Franken pro Kopf. In den kommenden Jahren wird diese Zahl aufgrund grosser Investitionen wie dem Bau des Oberstufenzentrums Burghalde oder der Sanierung des Kurtheaters aber deutlich ansteigen.

Anfang Jahr setzten sich Stadt- und Einwohnerrat zum Ziel, in den kommenden zehn Jahren einen ausgeglichenen Haushalt sicherzustellen. Schneider zeigte sich zuversichtlich, dass diese Vorgabe erreicht werden könne, wenn sie auch eine grosse Herausforderung darstelle. Er forderte vor allem bein Investitionsprojekten ein Umdenken: "Wir müssen bei Projekten zuerst die Frage klären, wie viel wir uns leisten können, und die Pläne danach ausrichten." Die Investitionsvorhaben in erster Linie anhand der Wünsche zu planen und die Kosten nicht zu priorisieren, wäre der falsche Weg, so Schneider.