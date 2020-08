Investieren statt abbauen: Ehemalige Limmathof-Chefin eröffnet Pop-up-Galerie in Locarno

Es ist still in der riesigen Pop-up-Galerie an der Via Serafino Balestra in Locarno. Die Hitze legt den Betrieb lahm. Der Blick durch den über 200 Quadratmeter grossen Raum fällt auf zwei überlebensgrosse Menschenskulpturen aus Holz und Bronze von Mario Dilitz. Sie sind praktisch nackt und wirken androgyn. An den Wänden hängen intensiv leuchtende Blumen­bilder von Annelis Štrba.

Die Pop-up-Galerie in Locarno, ein Ableger der Galeria Berno Sacchetti in Ascona, ist die neue Welt von Claudia Mauthe. Die 1,85 grosse Hünin, die jahrelang in Baden lebte, brach in ihrer Aargauer Heimat vor fünf Jahren sämtliche Zelte ab und zog ins Tessin. Eine schwierige Phase lag hinter ihr. Als Direktorin des Limmathof Hotel & Spa Baden fand sie nicht die Befriedigung, die sie suchte. «Nach zwei Jahren war ich völlig überarbeitet. Es war ein Fass ohne Boden.»

Mauthe trägt ein marineblaues Sommerkleid mit Glockenrock und flache Sandalen. Ihre 53 Jahre sieht man ihr nicht an. Sie wirkt wesentlich jünger und sprüht vor Dynamik. «Ich konnte im Tessin entschleunigen», sagt sie und strahlt. Stets in Begleitung ist die verschmuste King-Charles-Spaniel-Hündin Iana.

Ins Tessin zog sie vorerst ohne festen Job

Claudia Mauthe spricht schnell und lacht gern. Doch in ihren Gesichtszügen spiegelt sich ein gewisser Ehrgeiz wider. «Mein Vater machte Karriere als Ingenieur in der ABB und arbeitete sich in die Direktionsetage hoch. Er ist mein grosses Vorbild», sagt sie und attestiert sich ein gutes Gefühl für Unter­nehmertum.

Mit ihrem geschiedenen Mann baute sie nach einer KV-Lehre bei Globus und einigen Jahren im Sporteinkauf bei Spengler die junge Trendsport-Marke Belowzero auf und flog für Fotoshootings um die ganze Welt. Doch dann kam es zum Eheknick. Mauthe verliess die Firma, machte ein Sabbatical und arbeitete ein Jahr lang als Direktionsassistentin im Gastrobereich des Grand Casino Baden.