Gross war der Aufschrei bei den Sportvereinen in Baden, als sich die Stadt 2015 beim Neubau Burghalde für zwei Einzelturnhallen entschied. Viele wünschten sich eine Dreifachhalle, um dem Mangel an Sportstätten in der Stadt beizukommen. Die Sportklubs fühlten sich bei der Entscheidungsfindung übergangen, was auch mit ihnen selbst zu tun hatte: Es fehlte an einem einheitlichen Auftreten, gemeinsame Interessen konnten sie nur schlecht bündeln. Durch die Gründung der «Interessengemeinschaft Sportvereine Baden» Ende 2017 wollte man in der Politik endlich ein Wörtchen mitzureden haben.

Nun, knapp ein Jahr später, scheint ein erster Schritt gemacht zu sein. Die IG präsentiert Resultate, und zwar dort, wo der grösste Handlungsbedarf besteht: bei der Sportanlage Aue. «Auf unsere Initiative hat die Stadt eine Machbarkeitsstudie für ein Sportzentrum Aue in Auftrag gegeben», sagt Kurt Hochstrasser, Präsident der IG. Möglich sei demnach, die in die Jahre gekommene Sporthalle zu sanieren oder ganz abzureissen, um Platz für eine neue Anlage zu schaffen. «Was sich als realistisch erweist, wird sich zeigen», so Hochstrasser. Detailkenntnisse über die Pläne habe die IG zurzeit nicht. Aber: «Die Studie ist breit angelegt. Es geht also nicht nur um die Halle selbst, sondern auch um die Leichtathletikbahn und Dinge wie Parkierungsmöglichkeiten.» Der Zeithorizont für eine Umsetzung ist noch nicht absehbar, erste Ergebnisse aus der Machbarkeitsstudie werden bis Ende Jahr erwartet.