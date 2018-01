Das Gespräch beginnt untypisch für ein Porträt-Termin. Kein Abtasten, kein langsames Kennenlernen. «Herr Di Vito, was ist an den Gerüchten dran, wonach es den McDonald’s hier an der Badstrasse bald nicht mehr geben wird?» Der 62-Jährige lacht verschmitzt und antwortet: «Sie sind gut informiert. Es stimmt. Nach 27 Jahren werden wir den auslaufenden Vertrag für das Lokal an der Badstrasse nicht verlängern. Wir haben die Stadt Baden und ihre Menschen so lieb gewonnen, dass wir einen neuen Standort im Zentrum eröffnen werden – wo steht noch nicht genau fest.»

Lange in Baden ist auch Enzo Di Vito geblieben. Am 1. Januar 1995 übernahm er als Franchise-Nehmer den McDonald’s. Dass er überhaupt bei der Fastfood-Kette gelandet ist, kann man als Zufall bezeichnen. «Ich lese eigentlich selten die ‹NZZ›. Doch an einem Tag Anfang der 1990er-Jahre sei er in der «NZZ» zufällig auf ein grosses McDonald’s-Inserat gestossen. «Es musste wohl so sein. Überhaupt: Wenn ich zurückblicke, kann ich sagen, ich hatte immer wieder Glück im Leben.»

Schmerzvoller Abschied aus Italien

Dabei hat sein Leben in einem kleinen Ort südlich von Rom alles andere als glücklich begonnen. «Bei meiner Geburt 1955 starb meine Mutter.» Eigentlich hätte er Frederico heissen sollen. Doch weil seine Mutter auf den Namen Vincenza hörte, habe er den Namen Vincenzo erhalten; abgekürzt «Enzo». «Die ersten Wochen hat mich dann die Frau gestillt, die zur gleichen Zeit wie meine Mutter im Gebärsaal lag. Später hat mein Vater dann die beste Freundin meiner Mutter geheiratet, die für mich aber immer meine richtige Mutter war.»

Er erinnere sich gerne an seine Kindheit in Italien zurück. «Zwar hatte ich keine Geschwister, aber dafür umso mehr Bekannte und Familienangehörige.» Dann die grosse Veränderung im Alter von neun Jahren, als ihm die Eltern eröffneten, man werde in die Schweiz ziehen, wo der Vater eine Stelle als Saisonnier gefunden habe. «Das war ein regelrechter Schock für mich. Ich erinnere mich noch genau, wie ich in den nahen Wald gerannt bin und geweint habe. Schliesslich hat man mich im Wald gefunden und nach Hause gebracht.»

So kam es, dass sich die Familie Di Vito 1964 im solothurnischen Bettlach niederliess. «Mein Glück war es, dass wir in einem Doppelfamilienhaus wohnten, wo eine Familie mit einem gleichaltrigen Mädchen lebte. Dank ihr fand ich sehr schnell Anschluss.» Trotzdem sei der Start hart gewesen, habe er doch kein einziges Wort Deutsch sprechen können. «Doch mein damaliger Klassenlehrer nahm sich jeden Tag eine Stunde Zeit, mir Deutsch beizubringen, und ich machte schnell Fortschritte.»

In der 6. Klasse habe er dann eine Prüfung ablegen müssen, die darüber entschied, ob er in die Real- oder die Sekundarschule kommen würde. «Nur ganz knapp reichte es mir – dank meinen Mathe-Kenntnissen – in die Sek.»

Heimweh nach seiner italienischen Heimat habe er nie gehabt. «Schlimm waren einzig die Heimat-Ferien; da sind immer noch Tränen geflossen. Apropos Ferien: «Wenn man als junger Italiener seine Heimat besuchte, sollte man tunlichst eine Bestätigung beim Konsulat holen, die einen vom Militärdienst in Italien befreite, und diese dann in der Heimatgemeinde abstempeln lassen. Kollegen von mir taten dies nicht und wurden prompt für Monate in den Militärdienst eingezogen.»

Lehrer war Fifa-Schiedsrichter

Auch wenn das Heimweh ausblieb, sei das Leben als «Tschingg» nicht immer einfach gewesen. In besonderer Erinnerung bleibt Di Vito dabei das Jahr 1970, als die Schweiz über die «Schwarzenbach-Initiative» abzustimmen hatte. Mit dieser wollte Nationalrat James Schwarzenbach die Schweiz vor Überfremdung schützen. «Da herrschte zuweilen eine ziemlich ausländerfeindliche Stimmung und auch ich wurde gestichelt auf dem Pausenplatz – was die eine oder andere Rauferei zur Folge hatte», sagt Di Vito mit einem Lachen. Alles in allem habe er die Sek aber gut überstanden.

«Unserer damaliger Klassenlehrer Rudolf Scheurer war Fifa-Schiedsrichter und viel an Fussballspielen, weshalb wir oft frei hatten. Am Samstag hat er uns zudem im Schachspiel unterrichtet; noch heute ein Hobby von mir.» Er selber sei zwar ein grosser Fussballfan («ganz schlimm, spielt Italien dieses Jahr nicht an der Fussball-WM in Russland»), habe selber aber nur auf Juniorenstufe gespielt.

Vater starb nach Lehrabschluss

Nach einem zusätzlichen Schuljahr habe er schliesslich beim Uhrenhersteller ETA in Grenchen seine Lehre als Elektromechaniker absolviert. «Ich wollte immer etwas Handwerkliches machen», so Di Vito. Kaum hatte er seinen Lehrabschluss im Sack, verstarb sein Vater – ein Ereignis, dass ihm heute noch Tränen in die Augen treibt, wenn er davon erzählt.

«Mein Vater verbrachte damals einige Monate in Italien, wo er sich um mein Elternhaus kümmerte. Eines Morgens wachte er nicht mehr auf, woraufhin man meine Mutter informierte. Wir fuhren dann zwölf Stunden in unserer Heimat. Meine Mutter sagte mir nur, es sei etwas Schlimmes passiert; mein Vater liege im Spital – die ganze Fahrt über kein Wort über seinen Tod. Als wir dann auf dem Parkplatz vorfuhren, sah ich meinen Vater im Kellerraum aufgebahrt, da bin ich zusammengebrochen.»