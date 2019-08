Es war eine kurze Verhandlung am Bezirksgericht Baden – und es ging eigentlich um eine Bagatelle: einen Biss in den Daumen. Doch für den Beschuldigten Jakob (Name geändert) ging es um viel. Der 51-jährige Libyer, der seit bald 30 Jahren in der Schweiz lebt, ist seit kurzem IV-Rentner.

Auf die Frage von Gerichtspräsidentin Gabriella Fehr, ob Jakob sich an den Streit mit seinem Nachbarn erinnere, erzählte der Mann mit kurzen dunklen Haaren, Brille und kariertem Hemd in gutem Hochdeutsch noch einmal, was genau an jenem Nachmittag im letzten Herbst passiert ist. Er sei in seiner Wohnung in einem Badener Mehrfamilienhaus gewesen und wollte in der Migros einkaufen gehen. Beim Aussteigen aus dem Lift sei er von einem neuen Nachbarn massiv beschimpft worden.

Dieser habe seine Mutter auf ordinäre Art und Weise beleidigt. Dann habe ihn der Nachbar an die Wand gedrückt, am Hals gepackt, gewürgt und geschlagen. «Es tut mir leid, dass es so gekommen ist. Ich habe keine Luft bekommen und wollte mich befreien», erzählte der angeklagte Jakob vor Gericht. Was die eigentliche Ursache für den Streit war, blieb unklar.