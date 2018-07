«Hier nach rechts? Oh nein, Sackgasse! Besser hier links oder doch geradeaus? Wenn ich jetzt wieder zurückgehe, dann… Woher bin ich eigentlich gekommen?» Schweissausbrüche bei der Journalistin — natürlich wegen der brütenden Sonne an diesem traumhaften Tag, dem ersten Tag, an dem das Maislabyrinth Wettingen seine Tore öffnete. Ja, den Ausgang zu finden, war für die Journalistin eine Herausforderung, gehört sie doch zu den Menschen mit wenig Orientierungssinn. Die Dauer des Wegs kann sich in diesem Fall verdoppeln, wenn nicht gar verdreifachen. Die Organisatoren schreiben denn auch auf der Website: «Der Weg durch das Maislabyrinth dauert 30 bis 60 Minuten – je nach Orientierungssinn auch länger!»