Sie erkennen schnell, dass es sich bei dem Nager um ein gezüchtetes Haustier handelt und übergeben es dem Tierheim des Aargauischen Tierschutzvereins im Ort. Dort bekam die Ratte nicht nur einen (neuen) Namen, «Marco» hatte darauf auch einen Auftritt in der Vermittlungssendung «Tierisch»:

Ende November im Feuerwehrmagazin Untersiggenthal: Beim Umziehen bekommen die Feuerwehrleute einen kleineren Schreck, als einer der Männer eine Ratte in seinem Spind entdeckt.

In diesem Moment besiegelte sich Marcos Schicksal. Jason Dean Sulser sah den Beitrag und ihm wurde es «warm ums Herz», wie er in der Sendung «tierisch» am Donnerstag erzählte.

Sulser hielt bereits zwei Rattendamen und es sei eher das Herz gewesen als der Verstand, das hier entschied, dass bald noch eine dritte Ratte bei ihm wohnen soll. «Ich wusste nur: Dieses Rätteli braucht meine Hilfe und ich will ihm diesen Lebensabend schenken. Er ist so ein Herziger.»