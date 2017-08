«Die neue Produktionsstätte in Fislisbach erlaubt uns, die Kapazität zu erhöhen», sagt Meier. Zum einen kann die Arwo jetzt neu Mittagstische ennet dem Baregg beliefern, zum anderen den Bereich der Eigenprodukte ausbauen. Letzteres sei wichtig, zumal die heutigen Stellen in der Industrie aufgrund der Automatisierung unter Druck stehen, sagt Meier. Komme hinzu, dass man im Gegensatz zu Aufträgen von Dritten flexibler reagieren könne was Termin, Planung, Produktionsprozess und Gestaltung betrifft. «Dadurch können wir das Arbeitstempo besser an den Fähigkeiten unserer Mitarbeiter anpassen.»

Zehn neue geschützte Arbeitsplätze

Mit dem zweiten Standort schafft die Arwo zehn neue geschützte Arbeitsplätze für Menschen mit Beeinträchtigung. Unter der Leitung von Felix Pente werden sie allerlei herstellen, unter anderem Teigwaren, Gewürz- sowie Risottomischungen und Dörrfrüchte. «In Zukunft werden wir das Sortiment erweitern. Die Rezepte stehen schon bereit», sagt Meier. Um welche Produkte es sich handelt, verrät er aber noch nicht.

Die Lebensmittel werden im Webshop, in der Laden-Boutique Arwola in Wettingen und in der Produktionsstätte erhältlich sein. «Der Verkaufsbereich wird allerdings erst ab dem Tag der offenen Tür am 2. September in Betrieb sein.» In den nächsten Wochen müssten sich erst einmal alle Abläufe einpendeln und das Team einspielen.

«Die Mitarbeiter freuen sich sehr. Es ist nicht alltäglich, dass die Arwo eine neue Produktionsstätte eröffnet», sagt Meier, «Wir haben rund 600 000 Franken in den Bau investiert, wovon ein kleiner Teil aus Spenden stammt.» Der Ausbau sei ein richtiger und wichtiger Schritt: «Wir müssen künftig mehr verdienen, damit wir die kantonalen Sparmassnahmen ohne Qualitätsabbau bei der Begleitung unserer Bewohner ausgleichen können.» Man sei überzeugt, dass sich die neue Stätte lohne, auch, weil die Arwo breit abgestützt sei. Kaufen Kunden beispielsweise eine Holzkiste mit Lebensmitteln, profitiere auch die hauseigene Schreinerei.

«Es ist toll, dass wir der Bevölkerung in Fislisbach und der Umgebung die Stiftung näher bringen können», sagt Roland Meier. Er hoffe, dass dadurch auch mehr Menschen mit der Arwo und ihren Bewohnern in Kontakt treten.