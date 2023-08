Wir haben die Sanitäter an der Badenfahrt begleitet

Tausende von Besuchern sind jeden Tag an der Badenfahrt dabei und festen und feiern. Einige übertreiben es dabei aber manchmal und dann braucht es die Hilfe der Sanitäter. Diese haben am Volksfest alle Hände voll zu tun, sei es mit dem Verteilen von Pflastern bis zur ausgekugelten Schulter, um die sie sich kümmern müssen. Tele M1 begleitete gestern Abend einige der 35 Sanitäter im Einsatz an der Badenfahrt.