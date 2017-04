Mit Tränen in den Augen sagt eine Kundin zu der jungen Frau an der Kasse: «Ich werde Sie vermissen. Vielen Dank für alles.» Sie gehört zu den vielen Bewohnern des Meierhofquartieres, die sich am Mittwochmorgen von den Mitarbeitern der Migros-Filiale verabschieden.

Ein paar Stunden später, um 13 Uhr, wird das Geschäft seine Tore schliessen. Zwar bleibt der Dorfladen dem Quartier erhalten. Doch die Migros, wie sie die Anwohner seit fast 70 Jahren an der Mellingerstrasse kennen, wird es so nicht mehr geben.

Die Filiale sei nicht mehr auf dem neusten Stand und sanierungsbedürftig, erklärte Mediensprecherin Andrea Bauer bereits Ende Januar (az vom 31. 1.). Zudem sei die Verkaufsfläche von 165 Quadratmetern zu klein, um an diesem Standort weiterhin einen klassischen Migros-Supermarkt zu betreiben.