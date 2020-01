«Ich nehme gerne Herausforderungen an»: Gemeinderats-Kandidat Christopher Benz im Interview

Nach dem Rücktritt von Susanne Voser als Gemeindeammann und Andreas Muff als Gemeinderat sind am 9. Februar in Neuenhof zwei Gemeinderatssitze zu besetzen. Sieben Kandidaten stellen sich zur Wahl. Wir stellen Ihnen die Kandidaten mit einem identischen (von allen bereits beantworteten) Fragekatalog vor. 3. Teil: Christopher Benz (parteilos).

Wieso kandidieren Sie für das Amt des Gemeinderats in Neuenhof?

Christopher Benz: Durch die beiden Rücktritte im Gemeinderat wurde mein Interesse geweckt, mich politisch für die Gemeinde Neuenhof einzusetzen. Bis auf wenige Jahre (2010 bis 2017) habe ich in Neuenhof gelebt. Ich habe hier eine spannende Schulzeit erlebt.

Beim FC Neuenhof lernte ich, Fussball zu spielen, ich war in Jungwacht und Blauring aktiv und spielte in Neuenhof ausserdem einige Jahre Unihockey. Ich bin in Neuenhof aufgewachsen und mit dem Dorf verbunden.

Wieso sind Sie geeignet für dieses Amt?

Durch meine berufliche Erfahrung als Leiter im Verkaufinnendienst sehe ich mich in der Lage, das Amt als Gemeinderat erfolgreich umzusetzen. Da ich gerne Herausforderungen habe, stelle ich mich als Parteiloser zu Verfügung. Jede Herausforderung bringt mich persönlich weiter und kann auch ein wertvoller Beitrag für die Gemeinde Neuenhof sein.

Ihr Kommentar zum überraschenden Rücktritt von Ammann Susanne Voser. Haben Sie diesen kommen sehen?

Ich habe aus den Medien über die beiden Rücktritte erfahren. Dass unser Gemeindeammann dann noch per sofort zurückgetreten ist, ist umso überraschender. Da muss im Gemeinderat doch eine grosse Unstimmigkeit vorhanden gewesen sein. Ich hoffe mit einem neuen Ammann und einem neuen Gemeinderat kann Neuenhof in eine spannende Zukunft starten und die Vergangenheit hinter sich lassen.