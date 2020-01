«Ich habe eine schnelle Auffassungsgabe»: Gemeinderats-Kandidat Daniel Burger im Interview

Nach dem Rücktritt von Susanne Voser als Gemeindeammann und Andreas Muff als Gemeinderat sind am 9. Februar in Neuenhof zwei Gemeinderatssitze zu besetzen. Sieben Kandidaten stellen sich zur Wahl. Wir stellen Ihnen die Kandidaten mit einem identischen (von allen bereits beantworteten) Fragekatalog vor. 2. Teil: Daniel Burger (parteilos).

Wieso kandidieren Sie für das Amt des Gemeinderats in Neuenhof?

Ich setze mich seit meiner Jugend für die Allgemeinheit von Neuenhof ein. Mein Interesse ist es, politisch tätig zu sein und für Neuenhof etwas bewegen zu können. Ich möchte mein Wissen und meine Erfahrungen zum Wohl der Gemeinde und der Bevölkerung einsetzen. Gemeinsam für ein attraktives und wohnliches Neuenhof.

Wieso sind Sie geeignet für dieses Amt?

Durch meine beruflichen Erfahrungen in der öffentlichen Verwaltung der Stadt Zürich und Engagement als Feuerwehrkommandant sind mir die Strukturen und Abläufe auf der Gemeindeverwaltung bekannt. Ich bin in Neuenhof aufgewachsen, beteilige mich aktiv am Dorfleben und bin gut vernetzt, um die Anliegen der Bevölkerung abholen zu können.