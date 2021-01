«Ich bin ziemlich stolz auf die drei» – so geht es den Drillingsbuben, die an Neujahr in Baden geboren wurden

Um 07.52 Uhr des 1. Januars veränderte sich das Leben der 31-jährigen Ardiana Aliaj grundlegend. Auf einen Schlag wurde aus der zweifachen Mutter aus Bad Zurzach eine fünffache Mutter. Per Kaiserschnitt kamen ihre Drillinge Roan, Kian und Troi im Kantonsspital Baden (KSB) zur Welt . Eine solche Drillingsgeburt kommt selten vor, im KSB in der Regel einmal pro Jahr.

Das sagt die Mutter rund zwei Wochen später. Die Drillinge kamen in der 33. Woche zur Welt, fast zwei Monate zu früh. Roan wog 2 Kilo und 10 Gramm, Kian 1955 Gramm und Troi wog 2 Kilo und 70 Gramm. Mittlerweile haben alle drei Buben bereits etwas an Gewicht zugenommen. «Sie machen sich so gut, ich bin schon ziemlich stolz auf die drei», sagt sie zufrieden. Nach sechs Tagen konnte sie das Krankenhaus verlassen, die Drillinge müssen noch eine Zeit lang dortbleiben. Kein einfacher Schritt für die 31-Jährige. Sie sagt:

Auch der Weg von Bad Zurzach, wo sie wohnt, ins KSB, bereitete ihr Sorgen: «Immerhin ist es fast eine halbe Stunde.» Doch das Team der Neonatologie schaue so gut zu ihren kleinen, dass sie nach anfänglichem Trennungsschmerz wusste, dass sie in guten Händen sind. «Ich bin jedes Mal überwältigt, wie sie mit den Kindern umgehen. Ich könnte es selber nicht besser machen.» Ausserdem ermutigten die Frauen sie auch immer wieder, indem sie ihr zeigten, welche Fortschritte die Buben machen.

Die Drillinge hätten sich seit der Geburt sehr gut entwickelt, sagt Schober: «Am Anfang brauchten sie Unterstützung zum Atmen, das ist aber völlig normal in diesem Alter.» Sie machten zwar nach wie vor kleine Atemaussetzer, dagegen bekommen sie aber Medikamente. «Das grosse Thema ist der Ernährungsaufbau. Sie sind vorwiegend sondiert, sie machen aber bereits erste Trinkversuche an der Brust oder am Schoppen.» Alle drei bekommen ausschliesslich angereicherte Muttermilch. «Die Mutter leistet einen Riesenbeitrag mit dem Abpumpen der Milch.» Die Eltern dürfen die Drillinge rund um die Uhr besuchen.

Auch für die Stationsleiterin Bettina Schober, die seit 21 Jahren in ihrer Funktion am KSB tätig ist, sind Drillinge auf der Station etwas Besonderes: «Sowohl zu den Eltern als auch zu den Kindern entsteht eine spezielle Bindung. Sie sind oft über Wochen bei uns und wir kennen sie sehr gut.» Manchmal komme es auch vor, dass sie später zu Besuch kommen oder ein Foto des ersten Geburtstags schicken, «damit wir wissen, wie sie sich entwickelt haben.»

Nach Hause können Roan, Kian und Troi frühestens, wenn sie die 35 Wochen vollendet haben, erklärt die Stationsleiterin: «Das wäre dann ungefähr in zwei Wochen.» Bis dorthin müssen die Drillinge noch einiges lernen: «Sie müssen alleine und in einer guten Zeit trinken können, keine Atempausen mehr machen und die Körpertemperatur halten können, ohne dass sie zusätzliche Wärme bekommen.» Beim Spitalaustritt gibt die Neonatologie auch Ratschläge, bei welchen Anlaufstellen sich die Eltern melden können, wenn sie Unterstützung brauchen.

Niemals hätte sie erwartet, dass sie noch einmal mit Zwillingen geschweige denn Drillingen hätte schwanger werden können. Sie erinnert sich an den Arztbesuch: «Er sagte, dass er noch etwas sieht. Und dann war er still. Ich fragte nach, ob alles in Ordnung ist, er sagte, dass er schauen muss. Er sehe noch etwas Drittes. Ich konnte es gar nicht fassen. Ich habe nur gedacht: Wie kann es sein, dass es drei sind?» Die junge Mutter lacht. Die Schwangerschaft bezeichnet sie abgesehen von Wassereinlagerungen am Ende als Traumschwangerschaft.

Am 28. Dezember wies man sie bei einer Kontrolle darauf hin, dass es nicht mehr lange dauern würde. Am 31. Dezember setzten die Wehen ein. «Ich wollte nochmals nach Hause gehen und die Silvesternacht bei meiner Familie verbringen. Doch man musste mich zurückhalten», sie lacht, als sie davon erzählt. «Ich wollte, dass sie noch etwas drin bleiben, aber die Wehen kamen alle sieben Minuten.» Am Morgen des 1. Januars war es so weit: