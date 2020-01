«Ich bin ein Querdenker und gebe mehr, als ich zurück erwarte»: Gemeinderats-Kandidat Igor Arsenijevic im Interview

Eine Veränderung ist unumgänglich und diese möchte ich gerne mitgestalten. Ich setze mich gerne für andere ein, unterstütze wo ich kann und verspüre in der aktuellen Lage, meine langjährigen Erfahrungen aus der Privatwirtschaft, hier und jetzt als Gemeinderat einzusetzen. Neuenhof hat mir sehr viel Gutes gegeben. Die Schule, der Sportverein und die Gemeinde an sich, haben mich sehr vieles gelehrt und jetzt ist die Gelegenheit da, mich bei allen Neuenhofern zu revanchieren.

Nach dem Rücktritt von Susanne Voser als Gemeindeammann und Andreas Muff als Gemeinderat sind am 9. Februar in Neuenhof zwei Gemeinderatssitze zu besetzen.

Igor Arsenijevic (39) ist gelernter Maschinenmechaniker (ABB). Aktuell arbeitet er als Programmleiter Weiterbildung, Bildungswesen, in Baden. Er ist verheiratet und Vater zweier Mädchen. Zivilschutz: Oberleutnant (ZSO Wettingen-Limmattal) Verantwortlicher für die Periodische Schutzraumkontrolle in den Gemeinden. Hobbys: Dozieren (an einer höheren Fachschule in Baden), Motorradfahren. (az)

Ihr Kommentar zum überraschenden Rücktritt von Susanne Voser. Haben Sie den kommen sehen?

Nein. In den Medien stand, Frau Susanne Voser würde auf den 9. Februar 2020 zurücktreten und kurze Zeit später per 30. November 2019. Persönlich finde ich es schade, dass die Gemeinde Neuenhof, in der letzten Zeit, so oft und so negativ in den Schlagzeilen war. Dies sollte sich umgehend ändern und das Jahr 2020 ist die Gelegenheit einen neuen Anfang und einen neuen Weg zu gehen. Wieso nicht mit einem Mir?

Ihre grösste Stärke, Ihre grösste Schwäche?

Die Stärken sind immer sehr schnell aufgelistet. Je nachdem wie man diese interpretiert, können diese positiv oder negativ verstanden werden. Ich verwende oft den Ausdruck «gesunder Menschenverstand». Man muss nicht studiert sein, um ein gewisses Amt auszuführen. Oft genügt es, wenn man sich mit den Pro und Kontras auseinandersetzt.

Und anschliessen fragt, was bringt uns das, welchen Mehrwert haben wir davon und welchen Aufwand bedingtes. In der anstehenden Wahl sehe ich mich als klaren Aussenseiter. Der Familienname verrät den Lesern, woher ich meine Wurzeln habe. Auf diese bin ich stolz und noch stolzer, wenn ich heute sehe, was ich bereits erreichen durfte.