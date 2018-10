Sie stehen in Wohnquartieren, an Strassenrändern oder Bushaltestellen: Jeden Morgen sammelt Bala Palanivel, Hausdienst vom Shoppi Tivoli, in ganz Spreitenbach rund zwei Stunden lang Einkaufswägeli ein. Mehr als hundert Stück «verschwinden» jeden Tag, weil die Kunden damit ihre Einkäufe nach Hause transportieren – und sie nicht mehr zurückbringen.

Für den Hausdienst des Einkaufcenters sind nicht die verschwundenen Wägeli das grösste Problem, sondern was die Kunden an Abfall in ihnen zurücklassen. «Wir haben auch schon volle Pampers-Windeln aus den Wagen herausgeholt – das ist wirklich unangenehm», so Palanivel. Deshalb wird auch jedes gefundene Wägeli gereinigt und desinfiziert.

(sam)