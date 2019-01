Dieses Wochenende, am Samstag, 2., und Sonntag, 3. Februar, findet das Hallenmasters um die Schweizer Hallenhockey-Meisterschaft in der Sporthalle Tägerhard in Wettingen statt. Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern hat sich Rotweiss Wettingen für das Finalturnier der besten vier Hallenhockey-Teams aus der Schweiz qualifiziert.

Die Wettingerinnen haben den Einzug in den Halbfinal ohne Verlustpunkte mit einem Torverhältnis von 74:4 geschafft und treffen nun als Titelverteidiger und Meisteranwärter am Samstag um 14 Uhr im Halbfinal auf die Frauen vom Basler HC. Das Ziel von Trainer Chris Elste ist mit dem erneuten Schweizer-Meister-Titel klar definiert. Es wäre der «magistrale» 13. Titel in Serie.