Im alten Wettinger Dorfkern, unweit der Sebastianskirche, klafft seit einer Woche eine Wunde im Baubestand. Der Murihof, ein Bauernhof aus dem Jahr 1640, wurde letzte Woche zu grossen Teilen abgebrochen. Auf dem Areal sollen 21 Eigentumswohnungen entstehen. Nun hat die Gemeinde Wettingen einen Baustopp verhängt, wie die «Limmatwelle» schreibt. Die Baufreigabe für zwei Neubauten und für den Abbruch des Nebengebäudes lag zwar vor. Die Baufreigabe für den geplanten Umbau des historischen Bauernhofs wurde allerdings noch nicht erteilt.

Der Murihof ist als schützenswertes Gebäude im Bauinventar der Gemeinde Wettingen eingetragen. Das heisst, es steht nicht unter explizitem Denkmalschutz, aber die Bauherrschaft muss Umbauten mit der Gemeinde absprechen. Erst vor einem Jahr hat Wettingen das Bauinventar aktualisiert und erweitert. In diesem Fall nun hat die Bauherrschaft vollendete Tatsachen geschaffen und grosse Teile des schützenswerten Baudenkmals abgerissen, darunter eine wertvolle Holzwand zwischen Wohnhaus und Scheune.

Wie konnte es so weit kommen?

Als Verkäufer der neuen Häuser wirbt das Wettinger Immobilienbüro von Max Selinger auf einem grossen Plakat und mit einem Verkaufspavillon im Vorgarten des ehemaligen Bauernhauses. Selinger verweist auf Anfrage an die Bauherrschaft, er sei nur für den Verkauf zuständig. Als Bauherrin fungiert die Firma Atai AG, die ihren Sitz in einem Bürogebäude mit vielen Briefkästen in der Zuger Innenstadt hat.

Die Firma wurde 2007 im schwyzerischen Freienbach unter dem Namen «The Winner’s Institute» gegründet. Als Zweck des Unternehmens wurde im Handelsregister unter anderem Folgendes aufgelistet: «Coaching, physiologische und psychologische Leistungsförderung nach neusten Erkenntnissen der Neurowissenschaften». Mittlerweile hat die Firma die Besitzer und den Zweck gewechselt. Die Bauherrschaft war für die AZ gestern für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Hof wurde vom Kloster Muri gebaut

Das Baugesuch für den Murihof lag im Juni 2015 öffentlich auf. Darin hiess es: «Abbruch Nebengebäude, Um- und Anbau bestehender Liegenschaft.» Urs Heimgartner, Leiter der Wettinger Bau- und Planungsabteilung, erklärt auf Nachfrage: «Die Baubewilligung lag vor, aber sie drohte abzulaufen.» Für die beiden neuen Mehrfamilienhäuser hinter dem Murihof wurde deshalb auf Ansuchen der Bauherrschaft die Baufreigabe erteilt. Für den historischen Murihof fehlte diese aber, weil es kein Konzept gab, wie man mit der schützenswerten Bausubstanz umgeht.