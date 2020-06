Historiker zum Sensationsfund im Bäderquartier: «Es bleibt uns nur wenig Zeit»

In Baden herrscht Euphorie: Der Fund des 1900 Jahre alten römischen Badebeckens unter dem Kurplatz ist eine Sensation, die europaweit für Schlagzeilen sorgt. Kaum entdeckt, stellen sich viele in der Stadt die Frage: Soll der Fund sichtbar gemacht, ja gar vermarktet werden, wie es zwei FDP-Politiker diese Woche gefordert haben? Oder wäre es sinnvoller, das Becken wieder zuzuschütten, um es so gut wie möglich für die Nachwelt bewahren zu können?

Der Badener Historiker Bruno Meier plädiert eher dafür, das Badebecken wenn möglich zu zeigen. «Ich versuche den Menschen in Baden immer wieder klar zu machen, dass unsere Stadt in der europäischen, ja weltweiten Bädergeschichte der allerhöchsten Liga angehört. Wir sind in der Champions League, zusammen beispielsweise mit Baden-Baden oder Bath in England. Nur leider ist das vielen nicht bewusst. Wir Badener sind viel zu wenig stolz auf unser enormes Kulturerbe.» Womöglich ändere sich dies, wenn die Überreste des antiken Beckens für die Öffentlichkeit jederzeit sichtbar wären.