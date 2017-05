Für manche mag es nur ein Bäumchen sein, eines von vielen in der Parkanlage des alten Friedhofs an der Bruggerstrasse. Doch die junge Stiel-Eiche hat es in sich: Bis zu 35 Meter hoch wird sie wachsen und weil ihre Äste und ihr Stamm dabei ziemlich dick werden, kann sie für bis zu 300 Tier- und Pflanzenarten ein Zuhause bieten. Der Baum ist ein Symbol für die Artenvielfalt und die Verbundenheit der Natur. Deshalb schenkt der WWF Aargau anlässlich seines 40-Jahr-Jubiläums vier Aargauer Gemeinden eine Stiel-Eiche.