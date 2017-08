Man nimmt einen Glacebecher und füllt ihn mit so viel Eis, wie man will. Dann garniert man das Ganze mit Smarties, sauren Apfelringen oder frischen Erdbeerstücken, verteilt noch etwas Raffaello- oder Brownie-Creme darüber, und fertig ist die Glace, die man in der neuen «Mia Gelateria» in Baden in der Unterführung beim Manor selbst kreieren kann. Bezahlt wird nach Gewicht. Die Idee der Selbstbedienung kommt bei den Kunden offenbar gut an, wie Geschäftsführerin Marina Bleiker sagt: «Wir haben unterdessen im Schnitt rund 200 Kunden pro Tag. Und das, obwohl wir vor der Eröffnung im Juli nur auf Facebook Werbung machten. Wir sind sehr zufrieden.»