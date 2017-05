Das aktuelle Projekt ist nicht der erste Versuch des Werkhofs. So gab es in den letzten Jahren bereits mehrere Anläufe, sie blieben aber ohne grosse Wirkung. Das Hauptproblem: Die Passanten trennten nicht strikt genug und warfen querbeet alles Mögliche in die verschiedenen Behältnisse.

Stirnemann hofft, dass die Kombination von Humor und Information dem aktuellen Versuch zum Erfolg verhilft. Ein weiteres Abfalltrenn-System stellte der Werkhof auf dem unteren Bahnhofsplatz auf. Hier handelt es sich aber um drei 240-Liter-Eimer, je einer für Alu, PET und normalen Abfall.

Wie erfolgreich die neue Recycling-Station sein wird, zeigt sich im Herbst: Dann wertet der Werkhof den Versuch aus und entscheidet, ob und wo im nächsten Jahr noch mehr Recycling-Stationen aufgestellt werden.