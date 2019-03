Blaue Fensterrahmen, dahinter Kleidungsstücke in allen möglichen Farben, die vom Platz aus zu sehen sind. Das Meiste ist Damenunterwäsche. Das Dessous- und Wäschegeschäft Modelin am Cordulaplatz in Baden versorgt seine Kundinnen mit Unterwäsche und Bademode für Damen, zudem bietet das Sortiment auch einen kleineren Teil an Herrenwäsche. Seit mehr als 100 Jahren existiert das Wäscheangebot in Baden. Gewechselt haben in der Zeit die Inhaber und mehrmals auch der Standort.

Im Jahr 1908 eröffnete die Familie Neuenschwander ein Geschäft am Schlossbergplatz, im Gebäude, in dem sich heute die Bäckerei Moser befindet. 60 Jahre später übergab die Eigentümerin Berta Neuenschwander die Geschäftsführung des Ladens altersbedingt an das Ehepaar von Büren. Die mittlerweile 87-jährige Annelies und ihr verstorbener Mann Eugen von Büren führten zuvor ein Wäschegeschäft im Zürcher Oberland. Zur Geschäftsführung der Neuenschwander AG in Baden kamen sie durch einen gemeinsamen Buchhalter, so Annelies von Büren: «Er fragte, ob wir das Wäschegeschäft am Schlossbergplatz weiterführen wollten, da Berta Neuenschwander altersbedingt aufhörte.»