Szene mit Zusammenhalt

Während sich die einen in die Angebote der Händler vertiefen, sind andere in Gespräche vertieft. Es werden Hände geschüttelt und Neuigkeiten ausgetauscht. Man kennt sich in der Szene. In einer Zeit, wo es an Nachwuchs fehlt und die Briefmarken immer seltener im Einsatz sind, halten die Philatelisten zusammen. «Jeder hat sein Spezialgebiet», erklärt Händler Roger Günther. Darum konkurrenziere man sich meist nicht direkt. Günther konzentriert sich auf Briefmarken aus dem 2. Weltkrieg. Anders Roland Herzog: Seine Spezialität ist nicht die Briefmarke, sondern ein Stempel: der OAT-Stempel (Onward Air Transmission). Diesen gab es in England am Flughafen, wenn die Post direkt weitergeflogen wurde. Weil jeweils nur der oberste Umschlag jedes Briefbündels gestempelt wurde, sind sie heute umso seltener und beliebter.

Hinter alten Briefmarken stecken oft spannende Geschichten: So wurden früher Umschläge um die ganze Welt geflogen und manchmal sogar vom Piloten unterschrieben, was sie zu wertvollen Sammlerstücken macht. Briefmarken erzählen aber auch die Geschichte ihres Herkunftslandes oder derjenigen, die eine Postkarte oder einen Liebesbrief verschickt haben. Es gibt auch Geschichten über die Briefmarken selbst. Zum Beispiel die sitzende Helvetia, deren Lorbeerkranz auf dem Kopf wie ein Wirrwarr aussah und ihr den Übernamen «Strubeli» eintrug. Heute ist das «Strubeli» sehr begehrt unter den Sammlern. Genauso die Basler Taube, welche die Basler Stadtpost im Juli 1845 herausgegeben hat. Eine «Dybli» wurde während der Philexpo auf Ricardo live versteigert. 7779 Franken betrug das höchste Gebot für den Rolls Royce unter den Briefmarken. Vor 170 Jahren kostete die Basler Taube übrigens gerade mal zweieinhalb Rappen.