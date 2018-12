Im Obersiggenthaler Ortsteil Nussbaumen ist am Freitagabend ein Einfamilienhaus in Brand geraten. Das bestätigt die Kantonspolizei Aargau auf Anfrage. Was zum Brand führte, ist noch unklar. Die Bewohnerin des Hauses war zum Zeitpunkt des Brandes abwesend und blieb unverletzt.

Ein Leserreporter, der in der Nähe des brennenden Hauses wohnt, sagt, er habe um 21.20 Uhr die Sirenen der Feuerwehr gehört. Es rieche nach verbranntem Plastik.