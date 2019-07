Nach den Sommer- bis zu den Herbstferien wird in Ehrendingen erneut ein temporäres Halteverbot für Autos vor Schulen gelten. Man werde die Wirkung genau beobachten und danach allenfalls ein dauerhaftes Verbot beschliessen, teilte der Gemeinderat gestern Dienstag mit. Das Halteverbot soll die Problematik der Elterntaxis entschärfen: Seit Jahren steigt im Dorf – wie wohl fast überall in der Schweiz – die Zahl der Kinder, die mit dem Auto zur Schule gefahren werden. Dabei kommt es regelmässig zu gefährlichen Verkehrssituationen direkt vor den Schulen.

Die erste Testphase in der Zeit zwischen Sport- und Frühlingsferien, über die Medien in der ganzen Schweiz berichteten, sei ein Erfolg gewesen, sagt Jennifer Jaun von der Gemeindekanzlei Ehrendingen. Das Halteverbot wurde vor allen Schulhäusern im Dorf ausgeschildert, die Regionalpolizei führte etliche Kontrollen durch und verteilte Bussen: 80 Franken für Anhalten im Parkverbot beziehungsweise 120 Franken für Parkieren vor dem Schulhaus. «Erfreulicherweise zeigte sich die Wirkung auch noch in den Wochen vor den Sommerferien, als das Verbot nicht mehr galt», sagt Jaun. «Weniger Eltern als früher luden ihre Kinder vor dem Schulhaus ab.»