Der Anteil der Kinder, die von ihren Eltern mit dem Auto in die Schule chauffiert werden, nahm in Ehrendingen in den vergangenen Jahren stark zu. Noch sind die Zahlen nicht mit der Romandie oder dem Tessin vergleichbar, wo gemäss einer vom Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) in Auftrag gegebenen repräsentativen Umfrage 50 Prozent beziehungsweise 63 Prozent der Kinder zum Schulhaus gefahren werden. «Doch die Situation ist bei uns in letzter Zeit ausgeartet, man muss es leider in dieser Klarheit festhalten, sagt Gemeindeammann Urs Burkhard (CVP).

Eigene Beobachtungen sowie Anregungen aus der Bevölkerung bewegten den Gemeinderat nun dazu, etwas gegen den vielen Autoverkehr vor den Schulhäusern zu unternehmen.

Gemeinderat, Schulpflege und Regionalpolizei sassen zusammen – und haben sich für eine Massnahme entschieden, die nach den Sportferien am 18. Februar in Kraft treten und vorerst bis vor den Frühlingsferien am 12. April aufrechterhalten wird: Vor allen Ehrendinger Schulhäusern – Lägernbreite, Dorf/Brühl und Ifängli – wird ein vorübergehendes Halteverbot gelten, basierend auf Artikel 107 Absatz 2 der Signalisationsverordnung.

«Wir haben uns vorerst für ein temporäres Verbot für 60 Tage entschieden, weil wir dafür keine richterliche Anordnung benötigen», erklärt Urs Burkhard. «Wenn es sich bewährt, werden wir im Sommer erneut während 60 Tagen eine zweite Testphase durchführen. Danach entscheiden wir, ob wir ein dauerhaftes Halteverbot vor Schulhäusern beschliessen wollen.»