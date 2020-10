«Habe riesig den Plausch daran»: Tierarzt erfüllt sich mit grösserer Praxis einen lang gehegten Traum

Labradorrüde Marley geht mit Begeisterung zum Tierarzt. Dessen Praxis ist sozusagen das zweite Zuhause des Hundes, denn Doktor Daniel Vincenz ist Marleys Herrchen. Nicht genug des Hundeglücks: Auch Frauchen Claudia Vincenz arbeitet in der Praxis. Ende September war diese in Untersiggenthal von der Bodenächerstrasse in einen ganz neuen Mehrfamilienbau am Wasserfallenweg umgezogen.

Weisse Wände, dunkelbraune Holzböden, raffinierte Beleuchtung: Um die lange Empfangstheke gruppiert, finden sich drei Behandlungsräume – einer davon nur für Zahnbehandlungen wie Dentalhygiene und Extraktionen – Röntgenraum, Aufwachzimmer, Labor- und Sterilisationsraum, Wartezimmer, Aufenthaltsraum für die Belegschaft sowie Büro und Besprechungsraum für den Chef. «Mit dieser Praxis ist ein von mir seit Jahren gehegter Wunsch in Erfüllung gegangen», strahlt Daniel Vincenz.

Kleines Inserat, grosse Wirkung

Sein sympathischer Bündner-Dialekt ist nicht mehr lupenrein. In Ilanz aufgewachsen, in Chur das Gymnasium besucht, studierte Vincenz in Zürich Veterinärmedizin und schloss 1999 mit dem Staatsexamen ab. «Tiere haben in meinem Leben schon immer eine grosse Rolle gespielt. Als Kind und Jugendlicher habe ich fast alle Ferien bei meinem Götti auf dem Bauernhof verbracht, und daheim hatten wir zwei Zwergpudel und einen Hamster.»