Gutenbergs Erbe auf Badener Stadtwein: Dieser Künstler hat 13 verschiedene Etiketten entworfen

Er gibt Kurse im klassischen Buchdruck

Der gebürtige Wettinger lebt seit mehr als 40 Jahren in Untersiggenthal. Gemeinsam mit seiner Frau Tonia betreibt er im Stroppel-Areal, wo früher eine Nähfadenfabrik stand, die Kulturstätte Garnhaus und bietet Bootstouren auf Aare, Reuss und Limmat an. Der pensionierte Kanti-Lehrer ist künstlerisch in der Bildhauerei verwurzelt, seit seinem Studium an der Kunstgewerbeschule Basel aber auch fasziniert von klassischer Drucktechnik. In seinem Atelier an der Stroppel stehen verschiedene alte Druckpressen und Schubladen mit zahlreichen Klotz-Buchstaben. «500 Jahre lang haben wir auf die gleiche Art und Weise gedruckt, Schriftsetzer war bis vor wenigen Jahrzehnten ein beliebter Beruf. Dieses Erbe will ich aufrechterhalten», sagt er. Interessierten bringt er in Kursen den klassischen Buchdruck nahe.

Wie schon Johannes Gutenberg 1452 seine Bibel gedruckt hat, druckte auch Sommerhalder die Etiketten des Badener Stadtweins. Am besten kommt dies bei der 1,5-Liter-Magnum-­Version des Stadtweins zur Geltung, die Ruedi Sommerhalder mit gebrochener Schriftzeichen besonders altertümlich gestaltet hat. Er versteht den Buchdruck allerdings auch als Multiplikator und so kam er auf die Idee, nicht nur eines, sondern mehrere Motive zu entwerfen, die sich auf mehrere Etiketten erstrecken sollten.

Youtube-Livestream statt Vernissage

Für den Druckprozess kombinierte er verschiedene Lettern aus Birnbaumholz, die er liebevoll «Klötzle-Buchstaben» nennt, und bedruckte das gerippte Ingrespapier mit seinen diversen historischen Druckpressen. Der Künstler sagt: