Grossprojekt Tivoli Garten ist bewilligt

Für das Grossprojekt Tivoli Garten, mit mehr als 400 Mietwohnungen und einem OBI-Fachmarkt, Dienstleistungs-/Gewerbeflächen- Gastrofläche, Kindergarten und eine Haltestelle der Limmattalbahn, ist die vorliegende rechtskräftige Baubewilligung ein weiterer Meilenstein, schreibt die Eiffage Suisse AG, die als Totalunternehmerin mit der Realisierung des Projekts beauftragt wurde.

Die Genossenschaft Migros Aare und MEG Tivoli Garten, zwei Immobilienfonds von Credit Suisse Asset Management (Miteigentümergemeinschaft Tivoli Garten) haben gemeinsam in Spreitenbach an zentraler Lage das Projekt Tivoli Garten geplant. Das Projekt basiert auf dem Gestaltungsplan HGO. Dank der nun vorliegenden rechtskräftigen Baubewilligung können ein Obi Baumarkt, mehr als 400 Mietwohnungen realisiert werden. Ebenfalls sind Dienstleistungsflächen, Gewerbe- und Gastronomienutzung sowie ein Kindergarten vorgesehen. Im Tivoli Garten ist zudem eine Haltestelle der Limmattalbahn eingeplant.

Mit den Bauarbeiten soll bald begonnen werden. Die Fertigstellung ist auf Mitte 2024 geplant. Mit der rechtskräftigen Baubewilligung geht das Eigentum des Projekts an die MEG Tivoli Garten über. Credit Suisse Asset Management fungiert im Auftrag der MEG Tivoli Garten als Bauherrin. (az)